Da Regione Lombardia 650mila euro per bande musicali e gruppi folk | Patrimonio essenziale per la nostra identità culturale

Regione Lombardia conferma il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, destinando 650mila euro a bande musicali, gruppi folk, cori e fanfare. Questa misura, approvata dalla Giunta regionale, sostiene realtĂ fondamentali per la nostra identitĂ culturale. Con un attenzione speciale alle tradizioni che uniscono le comunitĂ , si rafforza il ruolo della musica come elemento di coesione e orgoglio locale. Un passo importante verso la tutela e la promozione delle nostre radici culturali.

“Con l’approvazione dei criteri per il sostegno a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk, Regione Lombardia riafferma il suo impegno nei confronti di quelle realtĂ che rappresentano un patrimonio immateriale essenziale per la nostra identitĂ culturale”. Così commentano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Pietro Macconi, Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi l’approvazione da parte della Giunta regionale di una misura promossa dall’assessore alla Cultura Francesca Caruso: si tratta di un bando da 650mila euro che vuole promuovere la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni e repertori popolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Da Regione Lombardia 650mila euro per bande musicali e gruppi folk: “Patrimonio essenziale per la nostra identitĂ culturale”

In questa notizia si parla di: regione - lombardia - bande - musicali

Voti ai manager di Ats e Asst, ci furono errori. Ora Regione Lombardia corre ai ripari - Il 20 dicembre 2024, la Regione Lombardia ha pubblicato le valutazioni dei dirigenti sanitari, rivelando errori tra i voti assegnati ai manager di Ats e Asst.

Sabato 21 giugno, a Cuneo la musica diventa protagonista con il raduno regionale delle bande musicali! In occasione del 70° anniversario di ANBIMA APS, oltre 300 bande piemontesi e circa 1.000 musicisti e majorettes si ritroveranno per una giornata Vai su Facebook

Da Regione Lombardia 650mila euro per bande musicali e gruppi folk: “Patrimonio essenziale per la nostra identità culturale”; Regione Lombardia stanzia 650 mila euro per sostenere le bande musicali; Bando per musica tradizionale e folk, 650mila euro da regione Lombardia.

Bando della Regione per sostenere la musica popolare lombarda - Regione Lombardia ha stanziato 650 mila euro per un bando che ha l'obiettivo di sostenere la musica popolare e diffondere la cultura musicale amatoriale, sostenendo quindi attività di bande musicali, ... Lo riporta ansa.it

Dalla Regione 650mila euro per sostenere le bande musicali - Regione Lombardia sostiene la musica popolare con un bando da 650mila euro, approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. Da primalamartesana.it