Da quando mia figlia è morta mi conforta l’amicizia tra il nostro volpino e un piccione Lei amava molto quel volatile ora giocano insieme | le parole di Glenda Spindler

Dopo il dolore incolmabile per la perdita della figlia, Glenda Spindler ha trovato un meraviglioso conforto nell’amicizia inattesa tra il suo volpino Flash e un piccione di nome Screech. A Minneapolis, durante una passeggiata al Gold Medal Park, un incontro speciale ha dato nuova speranza alla sua vita. Questa storia dimostra come l’amore e la solidarietà possano nascere anche nei momenti più difficili, portando luce e conforto nel cuore del dolore.

Glenda Spindler ha perso una figlia pochi mesi fa e ora un po’ di conforto le arriva da un’amicizia molto particolare, quella tra il suo volpino di Splinder di nome Flash e un piccione di nome Screech. Siamo a Minneapolis e la storia la racconta CBS WCCO. Era l’autunno 2024 quando Glenda e sua figlia si trovavano al Gold Medal Park per una passeggiata e si imbatterono in un piccione appena nato: le due presero il piccolo uccello a cuore e lo battezzarono Screech. Più il volatile e il cane si vedevano e più il loro legame diventava forte. La figlia di Glenda è morta lo scorso febbraio e la sofferenza è tanta: “Lei si era davvero affezionata a quel piccione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Da quando mia figlia è morta, mi conforta l’amicizia tra il nostro volpino e un piccione. Lei amava molto quel volatile, ora giocano insieme”: le parole di Glenda Spindler

