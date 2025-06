Da Medjugorie al ritorno in campo passando per Lazio e Real Madrid | l’incredibile storia di Antonio Rozzi

Dalla magica atmosphere di Medjugorie alle luci dello stadio, passando per le sfide con Lazio e Real Madrid, l'incredibile viaggio di Antonio Rozzi è un racconto di passione, riscoperta e rinascita. Ex attaccante tra i più promettenti, oggi svela i momenti più intensi della sua vita e carriera, lasciando senza fiato chi ascolta. Un'esperienza che dimostra come la vera forza si trovi sempre nel cuore di chi non si arrende.

Antonio Rozzi, ex attaccante della Lazio e del Real Madrid Castilla, ha raccontato la sua storia. L'intervento in diretta su TvPlay Dalla Lazio al Real Madrid, fino all'esperienza di vita a Medjugorie ed al ritorno in campo: l'ex attaccante Antonio Rozzi si è raccontato in una lunga intervista a 'TvPlay'. Rozzi ha raccontato così il suo debutto in Serie A: "Ho esordito con la Lazio a 17 anni e mezzo contro il Milan nella stagione 2011-12, giocai anche in Europa League contro l'Atletico Madrid al vecchio Calderon. Nel 2013 la Lazio mi tenne in prima squadra e dovevo essere la quarta punta dietro a Klose, Floccari e Kozak.

