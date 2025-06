Da Lady Danbury a Frank Underwood parlano i premiati all' Italian Global Series Festival

Dalla raffinata Lady Danbury a Frank Underwood, i protagonisti premiati all'Italian Global Series Festival hanno portato sul palco emozioni e star power che trascendono il confine tra Italia e Hollywood. Tra monologhi memorabili, messaggi video e sfilate di glamour, l’IGSF si conferma come vetrina imprescindibile per la serialità internazionale. Caterina De Angelis, madrina della manifestazione, ha acceso il palco del Teatro Galli con il suo carisma, lasciando il pubblico in attesa di nuovi talenti e grandi riconoscimenti.

Il monologo di Kevin Spacey, il video-messaggio di Evangeline Lilly, il foto-carpet di Can Yaman, la grazia di Elena Sofia Ricci e Adjoa Andoh, la dolcezza di Jaqueline Fernandez e Özge Gürel. Tutto dall'IGSF. L'Italian Global Series Festival è entrato nel vivo premiando star della serialità italiana ed internazionale. L'attrice e madrina della manifestazione, Caterina De Angelis (nel cast di Vita da Carlo), è salita sul palco del Teatro Galli di Rimini per dare il via ad una serata ricca di premi. Una nottata scintillante partita con l'esibizione della Carmen da parte di Cleopatra Eleftheriadou, giovane interprete di Maria Callas in uno dei titoli presentati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da Lady Danbury a Frank Underwood, parlano i premiati all'Italian Global Series Festival

In questa notizia si parla di: italian - global - series - festival

Dalla Croisette alla Riviera: l’Italian Global Series Festival svela la sua prima edizione a Cannes - Dalla glamour di Cannes alla suggestiva riviera romagnola, l’Italian Global Series Festival debutta con la sua prima edizione.

Translate post “Fantastico", ha detto la star di Hollywood #KevinSpacey dal palco del Galli, accolto da un lungo applauso nella terza giornata dell’Italian Global Series Festival. Il Festival prosegue stasera al Fulgor con Piera Detassis e #ValeriaGolino: https:// Vai su X

Can Yaman ieri si è mostrato in pubblico con la nuova fidanzata Mano nella mano e baci davanti ai fotografi. Insieme hanno sfilato sul red carpet dell’Italian Global Series Festival, a Rimini: https://fanpa.ge/IVtFO Vai su Facebook

I Cesaroni ospiti all'Italian Global Series Festival - I Cesaroni - Il ritorno Video; Premiata l’eccellenza della serialità italiana al Global Series Festival; Da Lady Danbury a Frank Underwood, parlano i premiati all'Italian Global Series Festival.

Da Lady Danbury a Frank Underwood, parlano i premiati all'Italian Global Series Festival - L'Italian Global Series Festival è entrato nel vivo premiando star della serialità italiana ed internazionale. Riporta msn.com

Can Yaman, ex di Diletta Leotta, si è ri-fidanzato! Sul red carpet dell’Italian Global Series Festival con la compagna: foto - Sul red carpet dell’Italian Global Series Festival con la compagna: foto ... gossip.it scrive