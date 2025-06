Da fungo maledetto delle tombe a potenziale farmaco anti-cancro La scoperta sull’Aspergillus flavus

scoperta rivoluzionaria: un potenziale farmaco anti-cancro nasce dal fungo considerato uno dei più maledetti delle tombe antiche. Grazie a questa innovativa ricerca dell’Università della Pennsylvania, l’ Aspergillus flavus si trasforma da minaccia a speranza. Dopo aver isolato e modificato nuove molecole, i ricercatori hanno ottenuto un composto capace di combattere le cellule leucemiche, aprendo la strada a trattamenti più efficaci e meno invasivi contro il cancro.

In un sorprendente colpo di scena scientifico, un gruppo di ricercatori dell’ Università della Pennsylvani a ha trasformato un fungo a lungo associato alla morte in una p otenziale arma contro il cancro. Dopo aver isolato una nuova classe di molecole dall’ Aspergillus flavus, un fungo tossico collegato a numerosi decessi negli scavi di antiche tombe, i ricercatori le hanno modificato e poi testate contro le cellule leucemiche. Il risultato? Un promettente composto antitumorale in grado di competere con i farmaci approvati e di aprire nuove frontiere nella scoperta di altri farmaci fungini. I dettagli del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Nature Chemical Biology. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it