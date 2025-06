Da Emrata a Dua Lipa da Irina Shayk a Rita Ora i bikini trend del momento a prova di diva

L’estate 2025 è ufficialmente arrivata e le spiagge si trasformano in passerelle di tendenza, grazie alle star come Dua Lipa, Irina Shayk e Rita Ora. Dai bikini audaci ai costumi interi eleganti, le celebrità ci ispirano con look che spaziano tra sensualità e raffinatezza a ogni età. Scopri i modelli must-have per brillare sotto il sole, perché anche tu meriti di essere una diva a prova di stile.

L ’estate 2025 è ufficialmente iniziata e, come ogni anno, le spiagge si trasformano in passerelle a cielo aperto dove le celebs dettano le loro tendenze in fatto di stile. Chiacchierate al pari del gossip da ombrellone, le scelte delle star in fatto di costumi da bagno colpiscono sempre nel segno. Bikini sexy o tutto d’un pezzo? A ogni età il suo copricostume: i modelli perfetti dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Corpi da bikini. L’estate si accende con Kendall, Irina e Amelia testimonial di Calzedonia Da Emrata a Dua Lipa, passando per Irina Shayk e Rita Ora, ecco le 4 tendenze costumi a prova di star che stanno già infiammando questo principio di estate 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Emrata a Dua Lipa, da Irina Shayk a Rita Ora, i bikini trend del momento a prova di diva

Sexy e originali. 4 tendenze costumi 2025 che prendono il largo grazie alle star.

