Da alcune Coop via dagli scaffali la merce israeliana | si vende la Gaza Cola

In un gesto di solidarietà e protesta, alcune cooperative hanno deciso di rimuovere dalla vendita i prodotti israeliani, sostituendoli con la Gaza Cola. La Cooperativa dichiara con fermezza il suo sostegno a enti e istituzioni che chiedono la fine immediata delle operazioni militari, ribadendo l'importanza di azioni concrete per promuovere pace e giustizia. Questa scelta simbolica evidenzia come anche le piccole iniziative possano contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi in atto.

"La Cooperativa - si legge in una nota - si schiera senza esitazione al fianco di enti, istituzioni e associazioni che chiedono l'immediata cessazione delle operazioni militari".

In alcune regioni Coop toglie dagli scaffali i prodotti israeliani e piazza la Gaza Cola - In un gesto di solidarietà e protesta, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di rimuovere dagli scaffali alcuni prodotti israeliani nelle sue regioni e di promuovere la Gaza Cola, la bevanda che finanzia l’assistenza alla popolazione palestinese colpita dal conflitto.

