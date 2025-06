DATE festeggia vent’anni a Firenze con una cena immersiva tra arte moda e territorio

di un’arte vibrante, creando un ponte tra passato e futuro. Vent’anni di innovazione, stile e territorio celebrati in un evento che ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando che la vera essenza di D.A.T.E. risiede nella capacità di reinventarsi mantenendo salde le radici fiorentine. Un viaggio sensoriale indimenticabile che ha scritto un nuovo capitolo della loro storia, e il meglio deve ancora venire.

C’è un modo migliore per celebrare vent’anni di storia che tornare là dove tutto è cominciato? D.A.T.E. lo ha fatto a modo suo: trasformando una sera di metà giugno in un’esperienza sensoriale che ha unito memoria e avanguardia, radici toscane e visione contemporanea. Il marchio di sneakers nato a Firenze ha scelto la suggestiva cornice della Cattedrale dell’Immagine, una location che fonde la solennità dell’architettura storica con la potenza della tecnologia immersiva, per raccontarsi in occasione di Pitti Uomo 108. Lunedì 17 giugno, tra proiezioni, suoni avvolgenti e dettagli curati con precisione sartoriale, D. 🔗 Leggi su Gqitalia.it