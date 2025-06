Cybersecurity | gli smartphone Android sono sempre più sotto attacco

Gli smartphone Android sono sempre più vulnerabili, e i rischi di attacchi informatici si intensificano. Secondo il report di Kaspersky “IT Threat Evolution in Q1 2025: Mobile Statistics”, nel primo trimestre i malware rilevati sono cresciuti del 27% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo i 180.000 campioni. Le minacce si evolvono rapidamente, rendendo fondamentale adottare misure di sicurezza efficaci per proteggere i dati personali e la privacy degli utenti. La sicurezza del tuo dispositivo non è mai stata così importante.

Secondo il report di Kaspersky “IT Threat Evolution in Q1 2025: Mobile Statistics” nel primo trimestre del 2025 gli attacchi agli smartphone Android sono aumentati significativamente con il numero di campioni di malware rilevati che ha raggiunto i 180.000 (+27% rispetto al Q4 2024). Le minacce. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cybersecurity: gli smartphone Android sono sempre più sotto attacco

In questa notizia si parla di: smartphone - android - sono - cybersecurity

Migliori smartphone Android per modding e rooting (cambio ROM e sblocco) - Scopri i migliori smartphone Android ideali per il modding, il rooting, il cambio di ROM e lo sblocco.

Android sotto attacco: il malware Godfather ora usa la virtualizzazione per ingannare tutti Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/android-sotto-attacco-il-malware-godfather-ora-usa-la-virtualizzazione-per-ingannare-tutti/… #redhotcyber #hacking #cti Vai su X

#Google lancia AI Edge Gallery, un’app àAndroid per usare #LLM offline. Integra modelli #OpenSource come #Gemma3 e #Qwen 2.5, offrendo strumenti per analizzare immagini e conversare con modelli AI. Pensata per sviluppatori, sarà accessibile a tutti. #g - facebook.com Vai su Facebook

Cybersecurity: gli smartphone Android sono sempre più sotto attacco; Smartphone Android sotto assedio, e noi ancora convinti che “tanto è solo un telefono”; Sicurezza Mobile: Proteggere i Dispositivi Android dalle Minacce Emergenti.

Gli hacker stanno vendendo telefoni contraffatti con un malware che ruba crypto - La società di cybersecurity Kaspersky ha dichiarato di aver scoperto migliaia di smartphone Android contraffatti e venduti online con un malware preinstallato progettato per rubare crypto e altri dati ... Lo riporta it.cointelegraph.com

Aumentano gli attacchi su smartphone: utenti in pericolo - I dati sulla sicurezza informatica rilevati nel primo trimestre 2025 hanno registrato un preoccupante aumento degli attacchi su smartphone. Riporta msn.com