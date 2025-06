Cusano Milanino zaino con bombe e fucili in un’auto abbandonata nel cortile di un condominio

Un normale controllo di routine si trasforma in un caso eclatante a Cusano Milanino: durante un fermo, i carabinieri scoprono un giovane di 22 anni in possesso di droga, denaro e un vero arsenale nascosto in un'auto abbandonata. Quel che emerge supera ogni aspettativa, rivelando una minaccia ben piĂą grande di quanto sembri. La vicenda si dipana tra colpi di scena e interrogativi, lasciando tutti senza parole.

Cusano Milanino (Milano), 24 giugno 2025 – Un semplice controllo a un giovane si è rivelato molto di piĂą. Lunedì sera, i carabinieri di Cusano Milanino hanno fermato  un ragazzo di 22 anni e lo hanno perquisito. Con sĂ© aveva droga, contanti e diversi esplosivi: mentre veniva arrestato e accompagnato in carcere in attesa di convalida, i carabinieri hanno però trovato altro. Il controllo. Lunedì sera, i carabinieri della stazione del comune dell'hinterland hanno controllato il giovane e gli hanno trovato 27 grammi di cocaina, divisa in dosi, 99 grammi di hashish e una dose di amfetamina, circa 400 euro in contanti, 28 manufatti esplosivi tipo cipolla, 15 petardi cobra e due pistole a salve occultate nel bagagliaio del sua auto parcheggiata nel cortile condominiale.

