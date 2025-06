Curtatone incidente sul lavoro | 51enne si ferisce all’addome con una motosega mentre taglia una pianta

Un incidente sul lavoro scuote Curtatone, nel Mantovano, dove un uomo di 51 anni ha subito una ferita all’addome con una motosega mentre tagliava una pianta. La scena, ancora sotto indagine, mette in evidenza l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro. La vicenda ci ricorda quanto siano fondamentali le precauzioni e la formazione per evitare tragedie simili. La corretta prevenzione può fare la differenza tra una giornata normale e una catastrofe.

Curtatone (Mantova), 24 giugno 2025 – Incidente sul lavoro questa mattina poco prima delle 12 in viale Lombardia, a Curtatone, nel Mantovano. Un uomo di 51 anni di nazionalità marocchina e residente a Mantova si è ferito all’addome con una motosega mentre stata tagliando una pianta secca. L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana intervenuti sul posto, ma da una prima ricostruzione sembra che la motosega si sia inceppata e sia poi scappata di mano all’uomo, che si è ferito. Sul posto anche i Carabinieri di Curtatone e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 51enne in condizioni serie all’ospedale Carlo Poma di Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Curtatone, incidente sul lavoro: 51enne si ferisce all’addome con una motosega mentre taglia una pianta

