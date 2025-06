Cura del verde Dopo le critiche squadre in pista

Dopo le critiche e le immagini condivise sui social, l’amministrazione comunale di Rho ha deciso di intervenire con urgenza sulla cura del verde pubblico. La situazione dell’erba alta nelle aree verdi ha suscitato un acceso dibattito politico e cittadino, culminato con il riconoscimento di una gestione da migliorare. Per fronte alla situazione di crescente preoccupazione, l’amministrazione annuncia che adotterà misure concrete per ripristinare il decoro e la sicurezza delle nostre aree verdi.

Fotografie sui social pubblicate dai cittadini che mostrano l’erba alta nelle aree verdi pubbliche. Polemiche politiche all’insegna dello slogan, " disastro verde a Rho ". Una vignetta, diventata virale, che ritrae il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Claudio Scarlino, che recita, "diamo un taglio alla giungla di Rho". E nelle scorse ore il mea culpa dell’ amministrazione comunale e l’annuncio che "per fronte alla situazione di criticità", saranno attivate due squadre aggiuntive con imprese diverse per il taglio dell’erba. "Ci rendiamo conto che la situazione sia problematica con conseguenti disagi per la cittadinanza, ce ne scusiamo - dichiarano il sindaco Andrea Orlandi e l’assessora all’Ambiente Valentina Giro (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cura del verde. Dopo le critiche squadre in pista

In questa notizia si parla di: verde - squadre - cura - critiche

Perugia in fiore Prendiamoci cura del verde. Le buone pratiche utili alla comunità - "Perugia in Fiore" è un'iniziativa che invita la comunità a prendersi cura del verde urbano, trasformando la città in un giardino fiorito.

ESCLUSIVA - Salvatore Esposito: "Critiche a #Conte? State zitti! Parlerà con De Laurentiis, ama #Napoli" Vai su Facebook

Cura del verde. Dopo le critiche squadre in pista; Verde urbano: diserbo e taglio erba; Il disastro del verde pubblico a Milano: Ormai preferiscono pagare le penali.

Cura del verde. Dopo le critiche squadre in pista - Fotografie sui social pubblicate dai cittadini che mostrano l’erba alta nelle aree verdi pubbliche. Segnala ilgiorno.it

Parco Parri di Cuneo: tra critiche e speranze, un’area verde in evoluzione - I consiglieri di minoranza hanno espresso forti critiche sullo stato attuale del parco, definendolo incompleto e poco ... cuneo24.it scrive