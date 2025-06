Cuccoli di panda rossi verranno nel letto a svegliarvi la mattina | scoppia la polemica per l’esperienza esclusiva offerta dall’hotel

Immaginate di svegliarvi al suono dolce di un cucciolo di panda rosso che si aggira nel vostro letto: un’esperienza unica e affascinante, possibile solo in Cina. Il Lehe Ledu Liangjiang Holiday Hotel offre questa opportunità esclusiva, incantando ospiti da tutto il mondo. Ma questa novità ha anche scatenato polemiche: è giusto disturbare così gli animali per il piacere dei clienti? La risposta, forse, sta nel cuore di ognuno.

Essere svegliati da un cucciolo di panda rosso? In Cina è possibile. Il Lehe Ledu Liangjiang Holiday hotel, situato nel sud della nazione, offre un particolare ed esclusivo servizio che ha stregato i clienti. Il resort dà la possibilità agli ospiti di essere svegliati da uno dei quattro panda rossi che vivono nei dintorni della struttura. Sui social, diversi clienti dell’hotel hanno pubblicato video in cui vengono svegliati dai graziosi animali, spesso accompagnati anche dal personale dell’hotel. Gli ospiti possono anche offrire cibo ai panda, principalmente frutta (spicchi di mela, banane o uva). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cuccoli di panda rossi verranno nel letto a svegliarvi la mattina”: scoppia la polemica per l’esperienza “esclusiva” offerta dall’hotel

