Cruz su Inter-River Plate | Prevedo sfida intensa! Poco riposo incide

Julio Cruz, leggenda del calcio argentino e italiano, si prepara a vivere un momento di grande emozione: la sfida tra River Plate e Inter, il suo passato e il suo presente si intrecciano in un duello che promette intensità e spettacolo. Con un occhio alla storia e uno alla passione, Cruz analizza le sfide imminenti, prevedendo una battaglia senza esclusione di colpi. La partita sarà un incrocio di emozioni che resterà nella memoria di tutti gli appassionati.

Julio Cruz ha parlato in vista del match del Mondiale per Club tra River Plate e Inter, squadre alle quali è estremamente legato per le esperienze vissute in Argentina e Italia. Di seguito la sua visione. IL LEGAME – Julio Cruz ha rilasciato un’intervista a Olé sul tema della terza e ultima sfida del Mondiale per Club tra River Plate e Inter. L’ex calciatore argentino ha innanzitutto posto l’accento sulla storia da lui scritta con la divisa delle due ex squadre: « Al River Plate ho vinto il campionato per la prima volta quando sono arrivato dal Banfield, ed è stato qualcosa di unico per me perché, oltretutto, c’erano grandi giocatori in quella squadra; ci siamo divertiti e siamo persino scesi in campo pensando a quanti gol avremmo segnato. 🔗 Leggi su Inter-news.it