Cronoscalata Verzegnis tre su tre per Schena nell' Irs Cup

Con determinazione e talento, Damiano Schena ha conquistato la vetta, firmando una tripletta memorabile alla Cronoscalata Verzegnis - Sella Chianzutan. La sua performance impeccabile ha reso questa salita ancora pi√Ļ speciale, sottolineando il suo ruolo da protagonista nel Campionato Italiano Velocit√† Montagna e nell'International Hill Climb. Una vittoria che rester√† impressa nei cuori degli appassionati e che dimostra come passione e dedizione possano portare a grandi traguardi.

Damiano Schena firma la tripletta alla Cronoscalata Verzegnis - Sella Chianzutan, una salita che da sempre porta con gioia nel proprio cuore. Il pilota di San Zeno di Montagna si presentava al via dell'appuntamento valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per l'International.

Il Friuli non dimentica: la cronoscalata Verzegnis-Sella Chianzutan in memoria del giovane pilota Matteo Doretto - appassionato pilota scomparso prematuramente, il cui spirito e passione continuano a vivere tra le curve di questa storica cronoscalata.

