Crollo in un edificio del Policlinico Filca Cisl | Sfiorata la tragedia si investa di più nella sicurezza

Un grave episodio al Policlinico Filca Cisl mette in allerta: un crollo parziale del controsoffitto avrebbe potuto causare una tragedia, sfiorando la vita di numerose persone. Solo per coincidenze fortuite si è evitato il peggio, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza degli edifici pubblici. È ora di mettere al primo posto la tutela di chi lavora e riceve cure, investendo seriamente in manutenzione e prevenzione.

“Si e’ sfiorata l’ennesima tragedia e solo per alcune coincidenze fortuite non è scappato il morto perché se il crollo di una parte del controsoffitto dell’edificio del Policlinico fosse avvenuto in un orario diverso si sarebbe consumata l’ennesima perdita di vittime innocenti”. Lo hanno detto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Crollo in un edificio del Policlinico, Filca Cisl: "Sfiorata la tragedia, si investa di più nella sicurezza"

