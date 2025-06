Crolla ponte in Cina | camion sospeso nel vuoto

In un dramma che pare uscito da un film, la provincia di Guizhou in Cina si è trasformata in scena di una tragedia sorprendente: un ponte crollato durante una pesante pioggia ha lasciato un camion sospeso nel vuoto, con l'autista a bordo che ha mantenuto incredibilmente la calma. Un salvataggio d'emergenza che testimonia il coraggio e la prontezza degli soccorritori in situazioni estreme, dimostrando come la paura possa essere domata anche nelle circostanze più angoscianti.

In Cina, nella provincia di Guizhou, le forti piogge hanno provocato frane che, a loro volta, hanno causato gravissimi danni. Come il crollo di un ponte, lungo il quale stava transitando un camion rimasto a penzolare spaventosamente nel vuoto. A bordo del mezzo, nell'abitacolo, c'era l'autista, sospeso a decine di metri d'altezza. L'uomo ha mantenuto la calma ed è stato portato in salvo da soccorritori.

Cina, il ponte crolla e il camion resta sospeso nel vuoto - In un incredibile spettacolo di tensione e coraggio, un ponte in Cina crolla improvvisamente, lasciando un camion sospeso nel vuoto e il suo autista in balia del destino.

