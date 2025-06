Cristiano Ronaldo ha mentito sul passato di Georgina | la verità dell’ex collega sul primo incontro

La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potrebbe celare un retroscena sorprendente. Mentre i protagonisti dipingono il loro incontro come un racconto da favola, un ex collega svela una verità diversa: “Si sono conosciuti in discoteca, niente Gucci”. Un’accusa che scuote l’immagine romantica di questa coppia famosa e apre a nuove riflessioni sulla loro storia. Continua a leggere per scoprire tutta la verità.

La favola moderna tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potrebbe avere avuto un inizio molto meno romantico di quanto raccontato. Un ex collega di lei smentisce la versione ufficiale: “Altro che Gucci, si sono conosciuti in una discoteca”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo - georgina - collega

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, festa di compleanno a tema Lilo&Stitch per i gemelli - Un compleanno da sogno! Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno organizzato una festa indimenticabile a tema Lilo & Stitch per i gemelli Eva María e Mateo.

“Cristiano Ronaldo ha mentito sul passato di Georgina”: la verità dell’ex collega sul primo incontro; Cristiano Ronaldo ha mentito sul passato di Georgina, le scioccanti rivelazioni dell'ex collega; Georgina Rodriguez, un ex collega la accusa: “Con Ronaldo non è andata come racconta lei”.

“Cristiano Ronaldo ha mentito sul passato di Georgina”: la verità dell’ex collega sul primo incontro - La favola moderna tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potrebbe avere avuto un inizio molto meno romantico di quanto raccontato ... Da fanpage.it

La vera storia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: retroscena e nuove rivelazioni sulla loro conoscenza a Madrid - la versione ufficiale dell’incontro tra cristiano ronaldo e georgina rodriguez viene smentita da un ex collega che rivela come la loro storia sia stata costruita dal team di ronaldo per migliorare l’i ... Scrive gaeta.it