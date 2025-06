Crisi St l’appello dei 23 sindaci | Basta silenzi Giorgetti intervenga

Un appello condiviso dalla voce dei sindaci della Martesana: 23 primi cittadini chiedono a Regione e Ministero di convocare Giancarlo Giorgetti per affrontare la drammatica crisi dello stabilimento St. Con 1.500 esuberi previsti su 5.300 lavoratori, il futuro del polo brianzolo è a rischio. La loro richiesta mira a salvaguardare l’occupazione e difendere il cuore produttivo della zona, perché il silenzio non può più fare da sfondo a una emergenza così urgente.

di Barbara Calderola C’è un’importante pattuglia di sindaci della Martesana fra i 23 primi cittadini che chiedono alla Regione di convocare Giancarlo Giorgetti per affrontare con il ministro in audizione la crisi di St: "1.500 esuberi previsti – spiegano i sindacati – su 5.300 lavoratori nel sito di Agrate". Scopo dell’incontro "discutere della tutela del polo brianzolo ", annuncia la lettera. In calce le firme degli amministratori a partire da Simone Sironi, che ospita lo stabilimento. Al suo fianco, Vimercate, Bellusco, Usmate Velate, Carnate, Ornago, Cavenago, Sulbiate, Bernareggio, Carugate, Busnago, Lesmo, Bussero, Cornate d’Adda, Gorgonzola, Gessate, Burago, Vimodrone, Basiano, Ronco Briantino, Triuggio, Pessano con Bornago e Cambiago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crisi St, l’appello dei 23 sindaci: "Basta silenzi, Giorgetti intervenga"

