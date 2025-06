Crisi Softlab Tech sit in di protesta in regione insieme al sindacato Usb

Una crisi che mette a rischio il futuro di numerosi lavoratori e l’intera comunità locale. In un sit-in a Caserta, i dipendenti di Softlab Tech, insieme al sindacato USB, hanno chiesto con forza risposte immediate e un intervento deciso dalle istituzioni. Dopo mesi di promesse non mantenute e stipendi in arretrato, la loro richiesta di un tavolo ministeriale al Mimit si fa sempre più urgente: è il momento di agire e trovare una soluzione concreta.

Si è svolto un incontro in Prefettura a Caserta, richiesto da Unione Sindacati di Base insieme ai lavoratori di Softlab Tech, per sollecitare l'apertura urgente di un tavolo ministeriale presso il Mimit. "Dopo mesi di mancati stipendi, promesse disattese e un'assenza totale di progettualità.

