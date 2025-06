Cripto e Casinò | l’ascesa del gioco d’azzardo decentralizzato tra gli Italiani

L’ascesa delle criptovalute nel mondo del gioco d’azzardo rappresenta una vera rivoluzione per gli italiani, abbandonando i modelli tradizionali e abbracciando un universo decentralizzato e più libero. I casinò di criptovalute, con le loro promesse di maggiore privacy, transazioni rapide e costi inferiori, stanno modificando il panorama del gambling online. Ma cosa significa questa evoluzione per i giocatori e il mercato italiano? Scopriamolo insieme.

Per anni, il gioco d’azzardo online in Italia ha seguito un andamento relativamente stabile: siti regolamentati, controlli rigorosi sugli account e crescita costante sotto la supervisione ufficiale. Questo schema sta cambiando. Un numero crescente di giocatori italiani si sta rivolgendo ai casinò di criptovalute, dove monete digitali come Bitcoin, Ethereum e USDT sono accettate al posto dei tradizionali euro. Queste piattaforme promettono pagamenti più veloci, minori barriere all’ingresso e un livello di anonimato che il sistema bancario standard non fornisce. Questo cambiamento ha anche suscitato interesse per i siti internazionali che operano al di fuori del sistema di licenze ufficiale italiano. 🔗 Leggi su Tpi.it