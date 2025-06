Cresco8 nella Top 500 mondiale | il supercomputer dell’Enea brilla per potenza ed efficienza

CRESCO8, il supercomputer di ENEA, conquista la top 500 mondiale, posizionandosi al 228° posto e distinguendosi per potenza ed efficienza. Questo incredibile concentrato di tecnologia accelera ricerche innovative in campi vitali come fusione nucleare, cambiamenti climatici e intelligenza artificiale. Un vero e proprio motore di progresso che porta l’Italia tra i giganti della supercomputing mondiale, aprendo nuove frontiere di scoperta e sviluppo.

PORTICI (NAPOLI), 24 GIUGNO – Il supercalcolatore di ENEA CRESCO8 è entrato alla 228esima posizione della classifica Top500 dei computer più potenti al mondo. Con una potenza di calcolo che consentirà di accelerare e rafforzare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in moltissimi ambiti, oggi CRESCO8 supporta già la ricerca nel settore della fusione nucleare, dei cambiamenti climatici, dell'intelligenza artificiale applicata alle nuove tecnologie energetiche, dei nuovi materiali. In particolare, il suo utilizzo sarà determinante nella realizzazione del Divertor Tokamak Test Facility, l'impianto sperimentale per la fusione in costruzione al Centro Ricerche ENEA di Frascati.

CRESCO8, il supercomputer dell'ENEA, fa il suo ingresso tra i primi 500 al mondo, posizionandosi alla 228ª posizione nella prestigiosa classifica Top500.

