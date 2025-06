Cresce la costellazione italiana IRIDE | un primato europeo con il lancio simultaneo di sette satelliti HEO

(Adnkronos) – Un primato assoluto per l’Italia e per l'Europa è stato raggiunto con il lancio simultaneo di sette satelliti appartenenti alla stessa costellazione istituzionale, IRIDE. Questo traguardo è il frutto del programma voluto dal Governo italiano, coordinato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e realizzato da Argotec, uno dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

