cremonese telenovela in panchina la melina di nicola e il piano b

In casa Cremonese si infiamma la telenovela sull’allenatore: tra rinvii e dubbi, Nicola resta in bilico, mentre il club prepara un piano B. La volontà iniziale di chiudere la trattativa nel weekend si scontra con le esitazioni del tecnico piemontese, ancora indeciso. Con un contratto biennale sul tavolo, i grigiorossi si chiedono se aspettare o cambiare strategia. La suspense si fa palpabile: quali saranno le mosse decisive?

In casa Cremonese la questione allenatore inizia ad assumere i contorni di una telenovela. La volontà iniziale del club era di chiudere per Davide Nicola nel weekend appena passato, ma il tecnico piemontese non ha sciolto le proprie riserve e non sembra ancora del tutto convinto dalla proposta dei grigiorossi. Nicola resta, comunque, sempre in cima alla lista dei desideri del club lombardo, che gli avrebbe offerto un contratto biennale e soprattutto la possibilità di indicare gli innesti necessari a rinforzare la rosa. In tal senso si inserisce l’interesse sempre più concreto della Cremonese per Tommaso Augello e Gabriele Zappa del Cagliari, ultima squadra allenata da Nicola che ha sempre considerato i due difensori pilastri della propria rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net