In un’epoca in cui il rispetto delle norme edilizie è fondamentale, la costruzione di una casetta di 40 metri quadrati senza permessi può portare a conseguenze serie. Questa vicenda a Varese Ligure, dove i carabinieri forestali hanno denunciato un operatore per aver eretto un manufatto in cemento armato senza autorizzazioni, sottolinea l’importanza di rispettare le regole per tutelare il territorio e garantire la legalità. La questione si conclude con un’azione giudiziaria che serve da monito a tutti gli appassionati di fai-da-te edilizio.

Varese Ligure, 24 giugno 2025 – Costruisce senza permessi, denunciato dai carabinieri forestali di Varese Ligure, dopo un sopralluogo svolto congiuntamente con l’ufficio tecnico del Comune. I militari hanno accertato l’esecuzione di lavori per la realizzazione di un manufatto in cemento armato all’interno di terreno privato, in assenza dei previsti permessi a costruire. L’esecutore dei lavori è stato quindi denunciato e, sentito il magistrato di turno, i militari hanno proceduto al sequestro dell’opera abusiva costituita da un manufatto in cemento armato dalle dimensioni di circa 40 metri quadrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costruisce una casetta di 40 metri quadrati senza permessi, denunciato

