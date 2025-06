Costruire sui campi è più veloce

Per accelerare la riqualificazione delle aree dismesse e guidare con efficacia la reindustrializzazione, è fondamentale ottimizzare l'uso dei campi 232 e pi249. Con i volumi logistici già in crescita sul territorio, emerge la necessità di gestire anche fenomeni emergenti come i data center. Damiano Di Simine di Legambiente Lombardia sottolinea l'importanza di un quadro normativo adeguato: chiediamo che, al di là della legge di cui Regione si...

Governare la reindustrializzazione, partendo dall'uso delle aree dismesse. "Per le logistiche ormai gran parte è compiuto, perché già molto volumi sono atterrati sul territorio – commenta Damiano Di Simine (nella foto), responsabile scientifico Legambiente Lombardia: ma, oltre alle nuove richieste in corso per questi insediamenti, ci sono fenomeni nuovi, come i data center, in fase emergente: chiediamo che, al di là della legge di cui Regione si è dotata lo scorso anno, si faccia soprattutto carico della reindustrializzazione nelle aree dismesse". La scelta delle aree agricole, in questi anni, da parte degli operatori economici è stata quella più facile, non tanto per questioni economiche quanto per i tempi di realizzazione.