Costa meno l’oro o una borsa Chanel? Ecco cosa conviene davvero nel 2025

diventare più vantaggioso rispetto all’acquisto di una borsa Chanel. Nel 2025, il valore reale e la percezione del lusso stanno evolvendo, portando a scelte più consapevoli e durature. Scopriamo insieme perché, in questo nuovo scenario, l’oro potrebbe essere l’investimento più intelligente e durevole.

U na volta erano le borse il primo sogno di lusso. Oggi, però, potrebbe convenire di più infilarsi un bracciale d'oro al polso che una it-bag al braccio. Il motivo? La forbice tra valore reale e percepito si sta stringendo, ma non nel senso che ci si aspetterebbe. Le maison di gioielleria hanno mantenuto una politica di prezzi più moderata rispetto ai brand di moda, il risultato è che investire in oro con un bracciale firmato Cartier oggi può costare meno di una borsa in pelle firmata Chanel o Louis Vuitton. All'asta la Birkin più originale di tutte: la borsa creata per Jane Birkin è in vendita X In tempi in cui il lusso è sotto osservazione, tra inflazione e calo di appeal, la domanda si fa concreta: se si vuole investire, meglio scegliere un gioiello o una borsa? Quando un bracciale costa meno di una borsa.