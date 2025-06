cosmetica italia ci sia patto strategico industria istituzioni

Nel cuore di Roma, durante l'Assemblea pubblica 2025 di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino ha lanciato un appello importante: è urgente stipulare un patto strategico tra industria e istituzioni per rafforzare il settore cosmetico italiano. Alla luce dei risultati dell'indagine sulle priorità di competitività, emerge chiaramente la necessità di collaborazioni solide e lungimiranti. Solo così l'industria della cosmetica potrà affrontare le sfide future con successo e innovazione.

Per il settore della cosmetica "è necessario un patto strategico" tra industria e istituzioni. Questo è l'invito che arriva da Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, nel corso dell'Assemblea pubblica 2025 dell'associazione, al museo dell'Ara Pacis a Roma. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati dell'indagine "Le priorità di azione per la competitività dell'industria della cosmetica in Italia" condotta in collaborazione con Teha - The European House of Ambrosetti. Ne è risultato un settore che è in crescita nonostante uno scenario complesso, che ha una vocazione internazionale con la metà dei ricavi provenienti dall'export ma che è frenato da fattori normativi.