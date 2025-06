Cos’è l’Aiea e quali sono le sue funzioni

In un contesto internazionale sempre più complesso, l'Aiea si conferma protagonista chiave nella tutela della sicurezza nucleare mondiale. Tra tensioni in Medio Oriente e conflitti in Ucraina, l'agenzia delle Nazioni Unite si impegna a monitorare e prevenire potenziali incidenti, sottolineando l'importanza di un equilibrio delicato tra diplomazia e sicurezza. Scopriamo insieme come l'Aiea opera in queste situazioni critiche per salvaguardare il nostro futuro.

La guerra tra Israele e Iran, con i siti nucleari di Teheran finiti nel mirino dell’Idf e successivamente anche degli Stati Uniti, ha riacceso i riflettori sull’ Aiea, già scesa ‘in campo’ già durante il conflitto in Ucraina mettendo più volte in guardia contro un grave incidente nucleare a Zaporizhzhia. Al culmine dele tensioni, l’Aiea ha invocato il cessate il fuoco ( poi arrivato ) per il timore di danni ai siti per l’arricchimento dell’uranio della Repubblica Islamica, in particolare a quello di Fordow. L’acronimo ‘Aiea’ sta per Agenzia internazionale per l’energia atomica (in inglese Iaea, ‘International Atomic Energy Agency’): ecco la sua storia e quali sono le sue funzioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cos’è l’Aiea e quali sono le sue funzioni

