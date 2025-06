Cos’è davvero il disallineamento? Non quello di Tom Cruise Quello dell’AI Ce lo spiega Enkk

Se il disallineamento tra azione e narrazione ti ha lasciato deluso, non sei solo. Enkk ci spiega perché, anche in un mondo dominato dalle star come Tom Cruise, la vera sfida è mantenere una storia coinvolgente. Dopo un film che sembra più stunt che trama, è il momento di scoprire cosa rende davvero un blockbuster memorabile. Perché, alla fine, il cinema dovrebbe emozionare, non solo sorprendere.

Sono uscito dal cinema con la solita sensazione: Tom Cruise si è quasi ucciso per fare gli stunt e io mi sono quasi ucciso di noia cercando di seguire la trama. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cos’è davvero il disallineamento? Non quello di Tom Cruise. Quello dell’AI. Ce lo spiega Enkk

In questa notizia si parla di: cruise - davvero - disallineamento - spiega

«Se sai cosa vuoi davvero, basta avere pazienza e impegnarsi tantissimo» assicura l’attrice che ha un ruolo chiave nell’ultimo episodio della saga con Tom Cruise, in anteprima a Cannes. Delirio d’onnipotenza? Al contrario, come qui spiega, partendo dall’infanzia a Cuba e da una cugina amatissima - In un viaggio che parte dall'infanzia a Cuba, l'attrice protagonista dell'ultimo episodio della saga di Tom Cruise riflette sulla pazienza e l'impegno necessari per realizzare i propri sogni.

Cos’è davvero il disallineamento? Non quello di Tom Cruise. Quello dell’AI. Ce lo spiega Enkk - Il problema vero, a mio avviso (chissà cosa ne pensa Enkk) non è il disallineamento tra l’AI e ... Scrive ilgiornale.it