Cosa sappiamo sul capello trovato nei rifiuti di casa Poggi e perché non apparterrebbe a Chiara

Un dettaglio che potrebbe sembrare insignificante, ma che in realtà rivela molto sulla scena del crimine: il capello trovato nei rifiuti di casa Poggi. La sua lunghezza e integrità escluderebbero, secondo gli esperti, un collegamento diretto con Chiara Poggi. Questa scoperta apre nuovi scenari investigativi e solleva interrogativi sulle circostanze dell'omicidio. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questo piccolo ma cruciale indizio.

"Il capello aveva una lunghezza di tre centimetri e non risultava spezzato. Per cui non dovrebbe essere attribuibile a Chiara": il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, a Fanpage.it spiega quello che è stato trovato nella spazzatura della villetta di Garlasco il giorno dell'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it