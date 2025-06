Cosa fare se il neonato fa la cacca subito dopo la supposta?

Quando un neonato fa la cacca subito dopo aver ricevuto una supposta, può sembrare preoccupante, ma spesso è una reazione normale del suo sistema digestivo. È importante monitorare anche altri segnali di febbre e benessere generale del bambino. In questi casi, consultare sempre il pediatra per valutare se è necessario ripetere la somministrazione o adottare altri rimedi. Ricorda, la sicurezza e la salute del tuo bambino sono la priorità assoluta.

Buongiorno dottoressa, mio figlio ha 9 mesi e dopo avergli messo il Nurofen, ha avuto lo stimolo e ha fatto la cacca. Nel pannolino non abbiamo visto nulla, ma erano passati davvero pochi minuti dall'assunzione della supposta. In questo casi casi bisogna valutare se la febbre si abbassa o bisogna somministrare una nuova supposta? Grazie mille

