Cosa fare se il neonato fa la cacca subito dopo la supposta?

Quando un neonato fa la cacca subito dopo aver ricevuto una supposta, può sembrare preoccupante, ma spesso si tratta di una reazione naturale del corpo. È importante monitorare se la febbre si abbassa e come il bambino risponde al trattamento. In questi casi, consultare sempre il pediatra è fondamentale per valutare se è necessario somministrare un’altra supposta o adottare altre strategie. La salute del vostro piccolo merita attenzione e cura adeguata.

Buongiorno dottoressa, mio figlio ha 9 mesi e dopo avergli messo il Nurofen, ha avuto lo stimolo e ha fatto la cacca. Nel pannolino non abbiamo visto nulla, ma erano passati davvero pochi minuti dall'assunzione della supposta. In questo casi casi bisogna valutare se la febbre si abbassa o bisogna somministrare una nuova supposta? Grazie mille

