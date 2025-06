Paolo Frattesi, papà del centrocampista dell'Inter Davide, si gode Seattle, visto che il figlio è impegnato negli Usa con i nerazzurri al Mondiale per club. Insieme alla moglie e alla figlia Chiara, Paolo visita la città. Immancabile il leggendario "Market Theater Gum Wall", un vicolo i cui muri sono coperti da gomme da masticare usate, lasciate dai turisti. E lui ha fatto la stessa cosa, per poi postare il video sui social. "Papà è impazzito", ha scritto Chiara. Tra i commenti anche quelli di Geolier, fidanzato della figlia ("Sei un vero fashion blogger") e dello stesso Davide ("Ormai americano a tutti gli effetti"). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cosa fa il papà di Frattesi in giro per Seattle con una gomma da masticare in mano?