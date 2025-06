Cosa è successo quando è morta mia moglie | Sterpin la rivelazione su Liliana Resinovich

Nuovi sviluppi scuotono il caso di Liliana Resinovich: durante l’incidente probatorio a Trieste, Claudio Sterpin ha rivelato dettagli inediti e sorprendenti sulla tragedia che ha sconvolto tutti. La testimonianza di cinque ore ha gettato nuova luce sulle circostanze della morte della donna, mentre emergono inquietanti interrogativi sull’indagine e sull’intera vicenda. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda che continua a tenere col fiato sospeso l’Italia.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata morta poche settimane dopo. Lunedì 23 giugno si è svolto a Trieste l’ incidente probatorio chiave per le indagini, con la lunga testimonianza di Claudio Sterpin, amico speciale della vittima e figura centrale nel caso. In aula anche il marito Sebastiano Visintin, ora indagato per omicidio. Ecco tutto ciò che è emerso in cinque ore di confronto teso e dichiarazioni pesantissime. Leggi anche: Sondaggi politici, gli ultimi dati sono una doccia gelata: chi è in difficoltà Accuse pesanti prima dell’udienza: “Un omicidio premeditato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Cosa è successo quando è morta mia moglie”: Sterpin, la rivelazione su Liliana Resinovich

Caso Resinovich, con Sterpin amore lungo 40 anni: «Quando è morta mia moglie Liliana si è sentita più libera. Un omicidio premeditato, coinvolte più persone» - Il caso Resinovich, che ha sconvolto l’Italia e acceso un acceso dibattito sul dolore e la giustizia, si è aperto lunedì 23 giugno con l’incidente probatorio.

