Cosa devo dirvi L’annuncio di Claudio Lippi da anni fuori dalla televisione

Claudio Lippi, icona indiscussa della televisione italiana, dopo anni di silenzio, torna a far parlare di sé con un annuncio che entusiasmerà i suoi fan. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo, il conduttore 80enne dimostra di non volersi arrendere e si prepara a una grande sorpresa. Nelle scorse ore, in un’intervista esclusiva a Fanpage, Ricordando il suo passato, Lippi ha svelato un progetto speciale che potrebbe riportarlo davanti alle telecamere, per continuare a raccontare storie e emozioni.

Claudio Lippi è stato uno dei grandi protagonisti della televisione italiana, ma da diversi anni la sua figura è assente dal piccolo schermo. Ma il conduttore 80enne non ha voglia di arrendersi ed ecco che è arrivato un importante annuncio rivolto a tutti gli italiani, che lo hanno sempre seguito. Nelle scorse ore Claudio Lippi ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Fanpage, nella quale è stato ricordato che lui fu uno dei primi ad opporsi al trash in televisione. Parlando di Mediaset, ha poi fatto sapere: “Decisi di rinunciare al contratto, ma poi c’è chi ha diffuso voci che hanno sensibilizzato Pier Silvio Berlusconi che non mi ha più ricevuto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: claudio - lippi - annuncio - anni

Claudio Lippi compie 80 anni: la carriera, l'amore, il rapporto con Maurizio Costanzo e l'amicizia con Fabrizio Frizzi - Claudio Lippi compie 80 anni e celebra una carriera che ha attraversato decenni di musica e spettacolo.

"Non pretendo compensi milionari come quelli di Stefano De Martino o di Amadeus, ma di essere ancora riconosciuto come una risorsa”. Claudio Lippi ha compiuto 80 anni lo scorso 3 giugno ma continua ad avere una granitica certezza: "L’unica dote che ho Vai su Facebook

Claudio Lippi spegne 80 candeline, una vita nella tv. Cantante, presentatore, autore, tanti successi e qualche gaffe. #ANSA Vai su X

Claudio Lippi: “Fatemi tornare in tv, non pretendo i compensi di Stefano De Martino o Amadeus”; Claudio Lippi compie 80 anni: esiliato dalla Rai, l'amicizia con Frizzi, la moglie e l'amore per Luana Ravegni; Claudio Lippi compie 80 anni: la carriera, l'amore, il rapporto con Maurizio Costanzo e l'amicizia con Fabrizio Frizzi.

Claudio Lippi: «Fatemi tornare in Tv, non pretendo i milioni di De Martino. Vorrei essere ancora una risorsa» - Dopo aver condotto programmi di successo come "Il pranzo è servito", "Sì o no" ... Secondo msn.com

Claudio Lippi: “Fatemi tornare in TV, non pretendo i milioni di De Martino. L’amore a 80 anni, le paure e la lite con Fiorello” - Lui si piantava come un albero meraviglioso e rigoglioso al centro del campo e dava le direttive. Da fanpage.it