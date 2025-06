Corso di italiano per donne straniere ci sono ancora posti | iscrizioni aperte

Hai ancora l'opportunità di iscriversi al nostro corso di italiano dedicato a donne straniere, partito il 19 giugno e in corso fino al 16 luglio presso il Centro Giovani. Un’occasione unica per migliorare le tue competenze linguistiche e integrarti più facilmente nella comunità locale. Con il supporto di esperti e professionisti, potrai acquisire strumenti preziosi per il tuo futuro. Non perdere questa chance, i posti sono ancora disponibili!

Si tiene il corso di italiano dedicato a donne straniere partito lo scorso 19 giugno e in programma fino al 16 luglio nella sede del Centro Giovani (via del Prete, 119). Lunedì mattina, l'assessora alle Pari opportunità Claudia Gabellini, insieme con Barbara Di Natale, consigliera provinciale.

