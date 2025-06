Corso di formazione per i medici sui certificati telematici di malattia

Scopri il futuro della medicina con il corso di formazione dedicato alla "Certificazione telematica di malattia", promosso dall’Ordine dei Medici di Caserta. Un’occasione unica per aggiornarsi sulle novità tecnologiche che rivoluzionano la gestione delle pratiche sanitarie, garantendo efficienza e precisione. Mercoledì 25 giugno, medici e professionisti avranno l’opportunità di approfondire questa innovativa metodica, fondamentale per migliorare il servizio ai pazienti e semplificare il lavoro quotidiano. Non mancare!

"Certificazione telematica di malattia". È questo il tema del corso di formazione promosso dall'Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta guidato dal presidente Carlo Manzi. L'iniziativa è in programma mercoledì 25 giugno dalle 8,30 alle 14,30.

