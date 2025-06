Corriere dello Sport – e se restasse in giallorosso? Tutti i possibili scenari

Se Tammy Abraham remains in giallorosso, il suo futuro potrebbe riservare scenari sorprendenti e ricchi di emozioni. La sua avventura con la Roma è ancora tutta da scrivere, tra sfide sul campo e reinvenzioni personali. Ma cosa succederà se il suo percorso continuerà nella Capitale? La risposta si dipana tra ambizioni, tifosi e nuovi traguardi. Ecco gli scenari possibili che potrebbero plasmare il suo destino con la maglia giallorossa.

2025-06-24 09:40:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del Corriere dello Sport: ROMA – I tifosi non gli perdonano quella frase incauta, pronunciata all'inizio dell'avventura al Milan: « Sono qui per alzare l'asticella ». Tammy Abraham ha pagato la gaffe con i tanti fischi incassati a San Siro durante la sfida di Coppa Italia che lui aveva deciso quasi da solo, segnando una doppietta ai vecchi amici. « Mi dispiace, ma cosa ho fatto per meritarlo? » disse all'epoca Abraham, quasi sorpreso dall'ostilità. Ma adesso Tammy torna a tutti gli effetti un calciatore e quindi un patrimonio della Roma.

