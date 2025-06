Corpi donati alla ricerca ecco la tac per testare gli interventi sul gemello digitale

A Bologna, il centro di eccellenza per la donazione dei corpi alla scienza trasforma generosità in innovazione. Con tecnologie all’avanguardia, vengono creati gemelli digitali delle salme donate, aprendo nuove frontiere nella ricerca medica. Questa tac rivoluzionaria permette di testare interventi chirurgici virtuali e sviluppare soluzioni personalizzate, migliorando le pratiche cliniche e salvando vite. Un esempio straordinario di come il dono possa spingere l’umanità oltre i suoi limiti.

Bologna, 24 giugno 2025 – " Siamo il centro di riferimento nazionale per la donazione del corpo alla scienza. A Bologna, quindi, riceviamo i corpi, che vengono donati con un grande gesto di generosità. Questi corpi possono essere scansionati: creiamo un gemello digitale per ogni salma che riceviamo e possiamo ricostruire modelli, sia stampati in 3D, sia virtuali, per mettere a punto tecnologie per la navigazione chirurgica, sviluppare protesi personalizzate per i pazienti, testare e sviluppare tecnologie o competenze in campo medico". A parlare è Stefano Ratti, docente di Anatonomia dell'Alma Mater e promotore del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corpi donati alla ricerca, ecco la tac per testare gli interventi sul gemello digitale

In questa notizia si parla di: corpi - donati - testare - gemello

Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità.

Corpi donati alla ricerca, ecco la tac per testare gli interventi sul gemello digitale - All'Alma Mater la nuova Tc Philips Incisive installata presso il Centro di anatomia: “Creiamo gemelli digitali per ogni salma e ricostruiamo modelli per mettere a punto tecnologie per la navigazione c ... Scrive ilrestodelcarlino.it