Coro delle Voci Bianche Concerto speciale insieme a Malika Ayane

Domenica alle 15, la Scala si anima con un evento straordinario: il tradizionale concerto annuale del Coro di Voci Bianche, diretto dal maestro Bruno Casoni, si arricchisce di una sorpresa speciale. Malika Ayane, ex allieva e artista di fama, salirĂ sul palco insieme ai giovani talenti, creando un momento indimenticabile di musica e crescita artistica. Un'occasione unica per scoprire come le voci piĂą pure si uniscano alle note di una grande interprete.

Domenica alle 15 la Scala ospita il tradizionale concerto annuale del Coro di Voci Bianche della sua Accademia diretto dal maestro Bruno Casoni. Quest’anno l’appuntamento riserva una particolare sorpresa: la presenza di un’ex allieva d’eccezione, Malika Ayane (foto), che condividerĂ il palco con il coro scaligero formato da un centinaio di ragazzi fra i 9 e i 17 anni a cui si affiancano in quest’occasione le voci del Coro Giovanile, la nuova compagine artistica che l’Accademia ha creato per dare ulteriori opportunitĂ agli ex allievi. Il programma prevede brani di Mendelssohn-Bartholdy, Rossini, John Rutter, Ralph Vaughan Williams, Scarlatti, Mozart e Britten. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coro delle Voci Bianche. Concerto speciale insieme a Malika Ayane

