Cornuda Summer Festival - Family Day

Preparati a vivere un giorno indimenticabile al Cornuda Summer Festival - Family Day! Un’occasione speciale per grandi e piccini di divertirsi, creare e sorprendersi insieme. Dalle 10:30, laboratori artistici per i più piccoli, seguiti alle 18:30 dallo spettacolo circense di Giovy Circus Show. Non perdere questa festa di allegria e creatività: un evento pensato per far sorridere tutta la famiglia!

?? CORNUDA SUMMER FESTIVAL - FAMILY DAY?? Una giornata spaziale dedicata a tutta la famiglia!?????????? Dalle 10:30? Artisti d’Estate – Laboratorio creativo per bambini 6-10 anni - Prenotazione consigliata? Alle 18:30? Giovy Circus Show – Spettacolo circense per tutte le età. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cornuda Summer Festival - Family Day

In questa notizia si parla di: cornuda - summer - festival - family

Cornuda Summer Festival - Cornuda Summer Festival: l’estate si anima con tre serate di pura energia, musica straordinaria e un’atmosfera vibrante.

cornuda summer festival - family day ???; Cornuda Summer Festival.

Cornuda Summer Festival - Musica straordinaria con artisti internazionali, un’atmosfera vibrante e un’ampia selezione di food & drink ti aspettano per un’esperien ... Come scrive trevisotoday.it