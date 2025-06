Corinne Clery racconta le violenze subite dal figlio | La mia vicenda di madre è molto triste

Corinne Clery si apre come mai prima d'ora, rivelando le ferite di una battaglia personale e familiare che ha segnato il suo cuore di madre. In un'intervista esclusiva a *Storie al bivio*, l'attrice condivide le dolorose violenze subite dal figlio, offrendo uno sguardo intimo su una vicenda complessa e travagliata. Un racconto coraggioso che promette di scuotere e commuovere, perché solo attraverso la verità si può trovare la strada verso la comprensione. Continua a leggere.

Corinne Clery si racconterà a Storie al bivio show in una lunga intervista la cui messa in onda sarebbe stata in bilico fino all'ultimo minuto a causa di controversie legali con il figlio. L'attrice conferma a Fanpage i rapporti difficili, spiegando che dirà cose di cui fino ad ora non aveva mai voluto parlare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

