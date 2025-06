Corinne Clery chi è l’ex marito Hubert Wayaffe e padre del figlio Alexandre

Corinne Clery, attrice celebre, ha vissuto una storia d’amore intensa e segreta con Hubert Wayaffe, famoso e molto più maturo di lei. A soli 17 anni, si sposa con lui, dando alla luce il suo unico figlio, Alexandre. Una relazione che, nonostante lo scandalo, ha resistito nel tempo. Ma cosa si nasconde dietro questa storia di passione e riserbo? Scopriamolo insieme.

Corinne Clery è convolata a nozze la prima volta all'età di 17 anni con Hubert Wayaffe, un uomo molto famoso e più grande di lei. Per questo motivo la relazione fece scandalo, ma i due in tre anni di amore, diventarono anche genitori del piccolo Alexandre. Quest'ultimo è il primogenito, ma anche l'unico figlio di Corinne Clery. La storia con Hubert andava avanti in segreto, grazie alla scusa della Clery di andare a dormire dalla nonna, proprio per vedere il suo fidanzato. La fine della loro storia è stata causata dalla malattia di colera e salmonellosi del figlio Alexandre, a soli 11 mesi: "Mio figlio ha avuto una brutta malattia e stava per morire, mi sono trovata a dover scegliere tra i miei due uomini.

