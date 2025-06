Corea del Nord censura tv per le partite del Mondiale per Club | cos’è successo

In Corea del Nord, il regime di Kim Jong-un ha imposto una stretta censura anche sulle partite del Mondiale per Club, vietando la trasmissione in diretta tv degli eventi sportivi internazionali. Questa forma di controllo totale sull'informazione riflette la volontà di isolare i cittadini dal mondo esterno e di mantenere salda la presa sul racconto della realtà. Ma cosa cela questa censura e quali sono le implicazioni?

(Adnkronos) – In Corea del Nord non è possibile assistere in diretta tv a eventi sportivi (e non solo) di altre nazioni. Nel Paese asiatico, sotto la dittatura totalitaria di Kim Jong-un è addirittura impossibile conoscere in tempo reale cosa accade nel mondo, visto che l'utilizzo della rete internet "libera" (senza controllo del regime) è.

La Corea del Nord censura un giocatore al Mondiale per Club: c’√® un fantasma che segna il rigore - Nel cuore del regime di Kim Jong-un, la realt√† √® un gioco di ombre e silenzi. La TV di stato della Corea del Nord ha oscurato un calciatore del PSG al Mondiale per Club, trasformando il suo volto e numero in un enigma.

Quello della Corea del Nord di oscurare giocatori sudcoreani in eventi sportivi oppure non trasmettere, o riscrivere totalmente la storia di una partita, è un vizio che va avanti da un po’. Questa volta si sono limitati a trasmettere PSG-Atletico del Mondiale per clu Vai su Facebook

La censura nordcoreana al mondiale per club: psg-atletico madrid trasmessa senza mostrare il calciatore sudcoreano lee kang-in - un controlla e censura le notizie sportive, oscurando eventi come il gol di Lee Kang- gaeta.it scrive