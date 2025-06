Cordoglio per Gabriele Nuzzolo | Appassionato e generoso ora lutto cittadino

Il ricordo di Gabriele Nuzzolo, giovane segretario del Partito Democratico di Santa Sofia, si fa sentire forte e commosso in tutta la comunità. La sua passione e generosità hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo conosceva, e ora il paese piange la perdita di un'anima così brillante. La tristezza si trasforma in un lutto cittadino, uniti nel ricordo di un talento troppo presto scomparso.

Forlì, 24 giugno 2025 – È unanime e diffuso il cordoglio per la tragica morte di Gabriele Nuzzolo. Sin dalle prime ore dopo la tragedia i messaggi in ricordo del giovane segretario del Partito Democratico del circolo di Santa Sofia si sono susseguiti da parte dei suoi compagni di partito e non solo: un dolore inatteso e quindi ancor più straziante traspare dai vari post che da domenica sera si rincorrono sui social. Si dice 'stravolta' Ilaria Marianini, sindaca di Santa Sofia: "Tutta la nostra comunità è in lutto. Ho perso un amico e un amministratore fidato e sensibile. Abbiamo rinviato tutte le iniziative pubbliche; in occasione dei funerali, proclameremo il lutto cittadino e allestiremo la camera ardente al Teatro Mentore per permettere a tutti di porgere a Gabriele un ultimo saluto.