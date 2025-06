Coppia litiga al parchetto lui la spinge | È il mio ex mi minaccia Ho subìto violenze

Un episodio di violenza domestica ha scosso il parchetto di viale Argonne, dove alcuni agenti di polizia locale sono intervenuti tempestivamente. La scena, che ha lasciato molti sgomenti, avrebbe visto il litigio tra una coppia culminato in spinte e minacce, con il coinvolgimento di un ex che avrebbe subito violenze. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante essere vigili e pronti a intervenire per proteggere chi non può farlo da solo.

Stavano litigando, lui la tratteneva per impedirle di scappare, spingendola contro una panchina. È la scena a cui hanno assistito alcuni agenti della polizia locale che passavano dai giardinetti di viale Argonne, nel tardo pomeriggio di lunedì 23 giugno. Quando i vigili sono intervenuti la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Coppia litiga al parchetto, lui la spinge: "È il mio ex, mi minaccia. Ho subìto violenze"

