Coppa Italia UFFICIALE il tabellone 2025 26 | tutti i possibili incroci verso la finale

La Coppa Italia 2025/26 si prepara a emozionare gli appassionati con un tabellone ricco di sorprese e incroci avvincenti. Il Milan di Allegri debutta ad agosto, mentre il Bologna, detentore del titolo, punta a confermarsi tra le favorite. Con tanti possibili scenari verso la finale, questa stagione promette sfide mozzafiato e colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Scopriamo insieme il percorso verso il trofeo!

Coppa Italia 202526, è stato reso noto il tabellone della prossima stagione. Il Milan di Allegri debutta ad agosto: tutti gli incroci Dopo la nuova Serie A, prende forma anche la Coppa Italia 202526. La Lega Serie A ha svelato il tabellone della competizione nazionale: a difendere il titolo sarà il Bologna di Vincenzo Italiano. Bologna campione in carica della Coppa Italia: ufficiale il nuovo tabellone 202526 (Foto LaPresse) – Calciomercato.it La prima big a debuttare sarà il Milan di Allegri. I rossoneri, usciti dalle prime otto della Serie A 202425, scenderanno in campo non da teste di serie e quindi già ad agosto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Coppa Italia, UFFICIALE il tabellone 2025/26: tutti i possibili incroci verso la finale

Tabellone Coppa Italia 2024/2025: date, turni, partite e risultati - Scopri il tabellone della Coppa Italia 2024/2025, dagli emozionanti turni preliminari alla finale. Dopo il sorteggio del 5 luglio 2024, la competizione, nota anche come Coppa Italia Frecciarossa, si prepara a offrire partite mozzafiato.

