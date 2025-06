Coppa Italia si parte al ’Picco’ contro la Sampdoria neosalvata

La Coppa Italia torna a scaldare i cuori dei tifosi italiani, e questa volta la sfida promette scintille: alle 20.17, le Aquile si preparano a affrontare la Sampdoria, neo-salvata e reduce da una complicata salvezza. Un debutto ufficiale che accenderĂ emozioni e suspense, mentre le polemiche e il fermento intorno ai blucerchiati aggiungono pepe a un incontro che promette spettacolo e adrenalina. Se vuoi conoscere tutti i dettagli e le anteprime, continua a leggere.

Le Aquile disputeranno la loro prima gara ufficiale, in Coppa Italia, contro la Sampdoria, allo stadio Alberto Picco. Dopo la salvezza conquistata dai blucerchiati domenica sera, nel match contro la Salernitana all’Arechi (furiose polemiche per un rigore evidente non concesso a Soriano, la gara è poi stata sospesa al 65’ per lancio di petardi, fumogeni e seggiolini), la formazione genovese sarĂ il primo avversario delle Aquile a metĂ agosto nella gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa. Qualora i bianchi dovessero passare il turno, sfideranno con ogni probabilitĂ il Parma e, in caso di ulteriore vittoria, il Bologna dell’ex mister aquilotto Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it