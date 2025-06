Coppa Italia il tabellone della competizione | derby solo in finale

Il tabellone della Coppa Italia 2025-26 è stato finalmente svelato, annunciando sorprese e grandi sfide. Le otto teste di serie entreranno direttamente agli ottavi, mentre il Milan esordirà nei trentaduesimi contro il Bari, aprendo le danze di una competizione avvincente. I derby, simbolo di rivalità infuocate, si giocheranno solo in finale, promettendo un percorso ad alta tensione per tutte le squadre coinvolte. La passione del calcio italiano si appresta a vivere un’altra stagione da non perdere.

Il tabellone della Coppa Italia 2025-26: i derby solo in finale. In giornata è stato definito il tabellone della Coppa Italia 2025-26. Come da consuetudine, le otto teste di serie entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale. Tra queste (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio) non rientra il Milan, che debutterà nei trentaduesimi di finale – come il Napoli lo scorso anno contro il Modena – contro il Bari. Il nuovo ciclo di Massimiliano Allegri inizierà il 17 agosto alle ore 21:15 a San Siro. I sedicesimi, dove i rossoneri – in caso di passaggio del turno – potrebbero incontrare il Lecce o la Juve Stabia, si disputeranno il 24 settembre. 🔗 Leggi su Sportface.it